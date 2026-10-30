Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora tras el choque de trenes en Urda (Toledo)

Estrenos de cine

Alberto Rey, sobre Hope, la película más cara de la historia de Corea del Sur: "Es capaz de producir risa y angustia al tiempo"

Este viernes se estrena en los cines la película surcoreana 'Hope', dirigida y coproducida por Na Hong-jin, y quién mejor para comentarla y analizarla que nuestro experto en cine, el periodista Alberto Rey.

Hope

Es la película más cara de la historia del cine coreano. Se llama 'Hope' y pasó ya por el Festival de Cannes. Se trata de una historia que mezcla thriller, comedia negra, terror y hasta extraterrestre, y está protagonizada entre otros por Alicia Vikander y Michael Fassbender que, como dice nuestro experto en cine, Alberto Rey, son "parte de la gracia de la película".

Además, Rey afirma que esta es una película "de tono chiflado que es capaz de producir risa y angustia al tiempo. Y de verdad que lo hace". Más allá de la premisa, advierte Rey, no es recomendable decir mucho más de la trama, solo que "es un pueblo en el que parece ser que hay algún tipo de animal que está haciendo destrozos (...) En Hope pasan muchísimas cosas".

La puntuación que le da es bastante alta: hasta 4 'albertitos', nada más y nada menos y además, informa que habrá más y que él por supuesto, irá a verla. Eso sí, Hope es "larguita", dice, dura 2 horas y 40 minutos. Para saber más sobre ella, dale al 'play'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Puedes ver Zapeando en atresplayer

Las 6 de laSexta

  1. Puente descarta dimitir: asegura que no va a "utilizar a ningún trabajador como escudo" mientras insiste en el "fallo humano en el centro de control de Adif"
  2. Page no descarta más fallecidos en el accidente de Urda y cifra en 70 las denuncias de desaparecidos: "Siguen apareciendo restos parciales"
  3. Detenido en Picanya el presunto fundador e impulsor del movimiento Blocus en España
  4. La JEC abre un expediente sancionador a Pedro Sánchez por el vídeo de precampaña ante el 'Guernica' en el Museo Reina Sofía
  5. La economía española crece una décima menos, hasta 0,6%, tras frenarse la inversión y el consumo
  6. Mueren cuatro personas, entre ellas un bebé, tras una travesía de ocho días en cayuco hacia Canarias desde Gambia