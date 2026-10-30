Alberto Rey, sobre Hope, la película más cara de la historia de Corea del Sur: "Es capaz de producir risa y angustia al tiempo"

Este viernes se estrena en los cines la película surcoreana 'Hope', dirigida y coproducida por Na Hong-jin, y quién mejor para comentarla y analizarla que nuestro experto en cine, el periodista Alberto Rey.

Es la película más cara de la historia del cine coreano. Se llama 'Hope' y pasó ya por el Festival de Cannes. Se trata de una historia que mezcla thriller, comedia negra, terror y hasta extraterrestre, y está protagonizada entre otros por Alicia Vikander y Michael Fassbender que, como dice nuestro experto en cine, Alberto Rey, son "parte de la gracia de la película".

Además, Rey afirma que esta es una película "de tono chiflado que es capaz de producir risa y angustia al tiempo. Y de verdad que lo hace". Más allá de la premisa, advierte Rey, no es recomendable decir mucho más de la trama, solo que "es un pueblo en el que parece ser que hay algún tipo de animal que está haciendo destrozos (...) En Hope pasan muchísimas cosas".

La puntuación que le da es bastante alta: hasta 4 'albertitos', nada más y nada menos y además, informa que habrá más y que él por supuesto, irá a verla. Eso sí, Hope es "larguita", dice, dura 2 horas y 40 minutos. Para saber más sobre ella, dale al 'play'.

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