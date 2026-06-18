VÍDEO | María José Gómez y Verdú cuenta cómo disfrutar, siguiendo el protocolo, del aperitivo estrella: los encurtidos

Estamos en pleno Mundial de Fútbol y es habitual que, mientras disfrutamos de los partidos, llenemos nuestra mesa de aperitivos. Uno de los más habituales son los encurtidos y, al igual que con otros alimentos, se deben seguir unas normas.

Uno de los aperitivos estrella son los encurtidos. Poca gente se puede resistir a una ración de aceitunas, pepinillos o cebolletas encurtidas. Pero este producto también tiene un protocolo que debe seguirse para comerlo y María José Gómez y Verdú es la encargada de explicarlo.

"A mí me parece que, lo mejor del encurtido, es hacer el hat-trick: coger, siempre con la mano, la cebolleta, el pepinillo y en otro carillo otro encurtido", afirma Quique Peinado. El zapeador confiesa que también le gusta hacer "el matador de toros": pinchar con un palillo los encurtidos sin mirar qué va a pinchar.

María José no ha podido evitar alarmarse ante las sugerencias de Quique. "Qué pinta de torero has tenido siempre...", comenta, entre risas, Dani Mateo. La experta señala que los encurtidos deben comerse "con discreción".

La experta indica que si nos dan un palillo debemos usarlo, pero solo se le puede dar un uso. "Pinchas, lo metes en la boca y eso lo descartas", señala. Además, indica que lo recomendable es comer los encurtidos de uno en uno "lo tienes que compartir con más gente". Además, como expone, nunca se deben coger con la mano.

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