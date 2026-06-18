María José Gómez y Verdú explica cómo debemos celebrar un gol en un contexto formal, en vídeo

Uno de los momentos en el que mucha gente pierde las formas sin querer es celebrando los goles de su equipo, algo que puede darnos problemas si estamos en un contexto más formal.

Estamos en pleno Mundial de Fútbol, un momento muy feliz para muchos aficionados que ven ganar a su selección. Celebrar los goles también tiene su protocolo y para aprender cómo hacerlo Zapeando cuenta con la experta María José Gómez y Verdú.

Mónica Cruz expone que es un momento en el que "más se pierden las formas", por eso quiere saber cómo actuar si estamos viendo el partido en un contexto más formal. Gómez y Verdú indica que se debe celebrar, pero recurriendo al llamado "espejo emocional".

"Si los otros celebran eufóricamente, uno lo puede celebrar eufóricamente", explica la experta en protocolo y etiqueta. "Si uno lo celebra con un poco más de contención, nosotros lo celebraremos así", añade. María José señala que debemos mimetizarnos con el ambiente y "no ser aquella persona que da le espectáculo cuando todo están trabajando".

Dani Mateo, por su parte, pregunta si es correcto lo que está haciendo Isabel Forner: ondear una bandera. "No", señala María José, "depende del ambiente". La experta indica que "si estás dentro del partido, sí, pero si estás trabajando, no". "Siempre tienes que pedir permiso al jefe, porque si él está trabajando y tú celebrando...", concluye.

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