VÍDEO | Manel Fuentes desvela que hay concursantes que se apuntan a '¡Salta!' y "en el momento de saltar no quieren"

Esta noche, Antena 3 estrena a las 23:00 horas la nueva temporada de '¡Salta!' y Manel Fuentes visita Zapeando para hablar del programa, desde la figura del 'controller' a lo que impone la altura del puente.

Manel Fuentes visita Zapeando para hablarnos de la nueva temporada de '¡Salta!', el concurso que esta noche a las 23:00 horas vuelve a Antena 3.

El presentador adelanta que esta nueva temporada ofrece "concursantes maravillosos, un puente de 40 metros, emoción y estrategia" típicos del formato, porque "cuando algo funciona, para qué lo vas a cambiar".

Manel también desvela que hay muchas personas que se han apuntado para concursar al programa, pero "en el momento de saltar no quieren saltar". "Eso a mi me pasaba en Tinder", comenta Virginia Riezu, mientras que Quique Peinado propone hacer el concurso "en el puente de Vallecas".

Una de las figuras clave en '¡Salta!' es el 'controller', que según Manel te da la posibilidad de elegir "quién va abriendo camino". De este modo, la estrategia juega un papel importante al elegir a concursantes más flojos para despejar niveles, porque si es uno más listo, el 'controller' pierde la opción de ganar los 50.000 euros.

Además, el presentador 'confirma' que los concursantes de '¡Salta!' caen sobre cadáveres de antiguos concursantes de 'Ahora caigo': "No lo quería comentar, pero es cierto". Fuera de bromas, reconoce que él mismo no ha querido saltar en el puente que, según él, se encuentra a una altura de seis metros.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.