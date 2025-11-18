VÍDEO | Isabel Forner reacciona a un apartamento en China que vale menos de un euro la noche: "Un nicho es más grande"

En el país asiático han buscado una manera de abaratar los costes de la vivienda aprovechando al máximo el espacio. No te pierdas cómo es el apartamento que ha conseguido hacerse viral en redes en el vídeo principal.

Uno de los temas que genera más polémica en nuestro país es el aumento del precio de la vivienda. "Pero, en China", como señala María Gómez, "puedes encontrar alojamientos por 8 yuanes la noche que vienen a ser 97 céntimos de euro".

La zapeadora comparte un vídeo en el que un joven muestra uno de estos apartamentos. En las imágenes, el joven no puede pasar por la puerta ya que es muy estrecha. En el suelo se puede ver un baño que está partido por la mitad, ya que se comparte con la habitación de al lado.

El cuarto también tiene una cama, muy estrecha, en el que apenas cabe tumbado. Tampoco le falta una televisión que está puesta de lado ya que no entraría de otra manera. Por último, tiene una pequeña mesa que se desmonta, aunque, como destaca, si quieres sentarte a comer es imposible hacerlo usando la banqueta que hay en la habitación. El chico explica que su vecino le ha recomendado comer sentado en un paraguas.

"No cabe de frente y come sentado en un paraguas... como vivienda es horrible, pero, para hacer dieta, es mejor que el Ozempic", afirma Nacho García. "El nicho del cementerio es más grande que eso", afirma Isabel Forner.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.