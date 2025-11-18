Angie Cárdenas, tras las acusaciones de Rappel a la hija de Encarnita Polo: "No hay nada peor que muera tu madre y encima escuchar esto"

Aruser@s recoge unas declaraciones de Rappel sobre la hija de Encarnita Polo tras la muerte de la cantante y actriz. Estas eran sus duras palabras por las que después pidió perdón.

"¿Ahora va a ir al funeral a qué? ¿A que le demos el pésame? ¡Ha abandonado a su madre y un hijo de su madre la ha matado en el centro!", dice Rappel visiblemente enfadado en unas declaraciones a la prensa que hizo tras la muerte de Encarnita Polo por las que después pidió perdón, recuerda Alfonso Arús en Aruser@s.

El vidente se preguntaba "dónde está el dinero de los pisos que tenía Encarnita", además de las joyas, las pieles y la ropa. "Eso habrá desaparecido, pero la pobrecita ha desaparecido en manos de un hijo de mala madre, que la ha destrozado en una habitación, pobrecita, solita", lamentaba.

En el plató del programa de laSexta, el presentador analiza estas palabras: "Me parece una frase muy extensa, muy larga y con mucho detalle como para luego decir que le pudo la impresión de su muerte".

"No hay nada peor para una hija que muera tu madre y que estés escuchando esto", concluye Angie Cárdenas. Para David Broc, Rappel lo que da a entender es que la hija "se lo ha ventilado todo".

