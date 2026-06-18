VÍDEO | 'Enrique Cerezo' anuncia que van a fichar a "Tom Haaland": "Si se va la araña por lo menos traemos a Spiderman"

Miki Nadal se convierte en el presidente del Atlético de Madrid después de que este vuelva a equivocarse al hablar de un jugador de fútbol. El atlético ha bautizado a su jugador Julián Álvarez como Julián López.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se ha vuelto a equivocar con el nombre de un jugador. Los reporteros le preguntaron por el interés del Real Madrid por Julián Álvarez, y el presidente le cambió el apellido a su jugador, bautizándolo como Julián López.

"Ya sabéis lo que se le dijo al Real Madrid", responde Cerezo, "Julián López es un jugador del Atlético de Madrid". "Y el que quiera a Julián López que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará", añade ante los reporteros.

"Creo que a Julián López no le gustaría mucho jugar en el Atlético de Madrid siendo él del Athletic", indica Quique Peinado, haciendo referencia al cómico y actor. "¿Realmente ha sido un error?", se pregunta Dani Mateo. Para saberlo, el programa cuenta con el propio 'Enrique Cerezo'.

"Sea sincera, todo esto de Julián López y Julián Álvarez ¿ha sido un lapsus o estamos hablando de un nuevo fichaje?", pregunta el presentador de Zapeando. El 'presidente' confiesa que "un poco lapsus sí ha sido". "Soy un magnate del cine y del fútbol y, a veces, se me mezclan los dos mundos...", se justifica.

'Cerezo' desvela que han decidido contratacar y fichar a una de las grandes estrellas del Real Madrid: "Vinícius del Toro". "No existe", le dice Dani, "ha vuelto a mezclar fútbol y cine, se refiere a Vinícius Júnior o a Benicio del Toro".

"Vamos a fichar al del Madrid, que no tiene el Balón de Oro, pero, al menos, tiene un Oscar", explica 'Cerezo'. Además, también cuenta que van a fichar a un veterano, ya que en el Atlético de Madrid tienen que jugar las grandes estrellas. Este veterano es Leo Harlem.

Pero no se va a quedar ahí. Para tranquilizar a la afición atlética cuenta que también van a fichar a "Tom Haaland". "Si se va la araña por lo menos traemos a Spiderman", concluye.

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