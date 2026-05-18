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VÍDEO | Dani Mateo pide parte del dinero que Hacienda debe devolver a Shakira: "Los cómicos hemos hecho cachondeo y ahora..."

"¿Quién me devuelve a mí esas horas invertidas?", se lamenta el presentador de Zapeando. Mateo cree que el fisco debería pedir perdón a su sector debido al tiempo que han perdido haciendo chistes sobre el problema de la cantante con ellos.

"¿Quién me devuelve a mí esas horas invertidas?", se lamenta el presentador de Zapeando. Mateo cree que el fisco debería pedir perdón a su sector debido al tiempo que han perdido haciendo chistes sobre el problema de la cantante con ellos.

María Gómez comparte una noticia que, como confiesa, le ha sorprendido. Como cuenta la zapeadora, "Shakira le ha ganado a Hacienda". Gómez explica que la Audiencia Nacional le ha dado la razón a la artista y va a obligar al fisco a devolver a la colombiana más de 60 millones de euros.

"La resolución concluye que Shakira no era residente fiscal en España en el año 2011 y anula las sanciones que le habían puesto por no pagar impuestos", añade. "¿Hacienda pagando 60 millones?", comenta Miki Nadal, "a mí me da que este año a nadie le va a salir a devolver la declaración".

Dani Mateo considera que, aunque él se alegra por Shakira, "perdemos todos". "Ese dinero nos venía muy bien", añade. El presentador de Zapeando pide "un poquito de seriedad": "Hay que pedir perdón desde el Gobierno, desde Hacienda... al gremio de cómicos que hemos estado haciendo cachondeo durante todo este tiempo y ahora resulta que no es verdad". "¿Quién me devuelve a mí esas horas invertidas?", se lamenta.

El presentador considera que de esos 60 millones de euros él, al menos, merece uno. "Pensaba que ibas a decir que tenían que pedir perdón a Shakira", afirma Isabel Forner. "No, el IRPF de los chistes para nosotros", sentencia Iñaki Urrutia.

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