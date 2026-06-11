VÍDEO | ¿Cómo se come protocolariamente el gazpacho? María José Gómez y Verdú lo cuenta en Zapeando

La experta en protocolo indica que se pueden añadir picatostes o verduras troceadas, pero con moderación. Descubre cuál es la manera más adecuada de tomar este plato en el vídeo principal.

Uno de los platos que ha podido disfrutar el papa León XIV en nuestro país es el gazpacho. Un plato muy representativo de nuestra gastronomía y que, además, también debe disfrutarse siguiendo un protocolo que desvela María José Gómez y Verdú.

Iñaki Urrutia cuenta que cuando el come gazpacho le añade picatostes, deja que se ablanden un poco y se come la mezcla. María José señala que en los banquetes no se usa cebolla y ajo para evitar el mal aliento, por eso señala que lo más probable es que el gazpacho que degustó el papa no llevaba estos ingredientes.

Además, si incluyen boles con picatostes o verduras picadas, se deben poner con moderación. "Estoy de acuerdo, el pan se ha chupado todo", comenta Urrutia. El zapeador comienza a quitar los trozos de pan y María José le para, ya que no se pueden quitar las cosas que ya ha añadido.

La experta indica que, para tomar el gazpacho, "primero se come todo lo que es sólido, con la cuchara, y después tomar el líquido directamente del cuenco". "Sin sorber", concluye la experta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido