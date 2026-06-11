La experta en protocolo María José Gómez y Verdú explica cómo se debe saludar a un papa, en vídeo

Miki Nadal e Isabel Forner se prestan para llevar a cabo un tutorial junto a la experta en protocolo y etiqueta para mostrar cómo se debe saludar, por un lado, al papa y, por otro, a una persona de la realeza.

La visita del papa León XIV a nuestro país está generando dudas sobre cómo se debe saludar al sumo pontífice, por ese motivo, la experta en protocolo María José Gómez y Verdú cuenta en Zapeando cómo hacerlo.

Por ejemplo, cuando una persona saluda a un papa, María José explica que se debe hacer una genuflexión con la derecha. También, debería tomar la mano del sumo pontífice y hacer el gesto como de besarla.

La experta, además, también comparte como se debería saludar a un miembro de la realeza. Si el saludo lo lleva a cabo un hombre, debería tomar su mano, inclinarse ligeramente haciendo una reverencia y simular que va a besar su mano sin llegar a hacerlo.

"Si, en este caso, es una señora, podría hacer la genuflexión con la izquierda", añade María José. "Estamos preparados, Miki", concluye Isabel Forner.

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