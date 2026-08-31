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"Nuevas calidades..."

Iñaki López desvela en Zapeando que Más Vale Tarde estrenará plató el próximo lunes

El presentador de Más Vale Tarde ha conectado con Zapeando desde el nuevo plató de su programa, pero no ha dejado que la cámara muestre mucho más ya que, como ha explicado, no lo estrenan hasta dentro de una semana.

El presentador de Más Vale Tarde ha conectado con Zapeando desde el nuevo plató de su programa, pero no ha dejado que la cámara muestre mucho más ya que, como ha explicado, no lo estrenan hasta dentro de una semana.

Este lunes el encargado de conectar con Zapeando ha sido Iñaki López, que ha vuelto a Más Vale Tarde después de unas merecidas vacaciones. El presentador del programa vespertino de laSexta lo ha hecho, además, desde un enclave muy especial.

Como ha contado a los zapeadores, el programa va a estrenar plató y ha aprovechado para hablar con ellos desde este nuevo espacio y así dar pistas de qué podremos ver en tan solo una semana.

"Qué guapo estás entre libros", le ha dicho Miki Nadal a Iñaki. La cámara se ha adentrado en una de las estanterías, pero el presentador le ha pedido que no "enseñe tanto". "Nuevas calidades, unos acabados finísimos, unos rodapiés alicatados maravillosos...", cuenta López.

Así, el presentador de Más Vale Tarde ha avisado que en el programa darán más detalles sobre ese nuevo decorado.

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