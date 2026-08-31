Juan Sanguino repasa la situación judicial de Marius Borg, hijo de Mette-Marit, en vídeo

Tras el fallecimiento del rey Harald V de Noruega su hijo, Haakon, se ha convertido en rey. Y lo hace cuando el hijo de su mujer, la reina consorte de Noruega, se encuentra bajo arresto domiciliario.

El pasado viernes fallecía el rey Harald V de Noruega a los 89 años. Su hijo, Haakon, se convertía en rey en un momento en que la corona noruega no está viviendo su mejor momento debido a los problemas judiciales del hijo de su mujer, Marius Borg.

"Es un chaval un tanto descerebrado que deja a nuestro Froilán como un principiante", expone Iñaki Urrutia. Juan Sanguino expone que Borg ha sido acusado de un total de 40 delitos, "incluyendo agresiones, dos violaciones, tráfico de drogas, amenazas... acabaríamos antes diciendo de qué no le han acusado".

Sanguino cuenta que Marius es hijo de Mette-Marit y Morten Borg, "un presunto camello". Su madre se casó con el príncipe heredero de Noruega cuando él tenía solo dos años. "Imagínate el cambio de vida", comenta.

"En junio de 2026, fue declarado culpable de múltiples delitos, incluyendo dos cargos de violación y fue condenado a cuatro años de prisión", indica el periodista. Pero un mes después, fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario en el palacio de Skaugum. Ahí residen Haakon, Mette-Marit y sus dos hermanos.

El periodista comenta que hay rumores "que implican a la madre", ya que cuando se destapó el caso "se habló de que ha Mette-Marit le habían dado el soplo de que iban a acusar a su hijo y ella intentó tapar el delito".

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