VÍDEO | Bertín Osborne responde a las críticas sobre su compañía telefónica: "Me la soplan..."

El artista ha lanzado Española de Telefonía y ha recibido muchas críticas por ello. Este no ha dudado en exponer qué opina de esas críticas y, además, lo ha hecho equivocándose en el nombre de su empresa.

Hace unos días Bertín Osborne sorprendía anunciando el lanzamiento de una nueva empresa: Española de Telefonía. Como cuenta Quique Peinado, es una operadora de telefonía "que ha recibido algunas críticas, por cosas, pero a él las críticas se la soplan fuerte".

El artista no ha dudado en responder a las críticas que ha recibido por el lanzamiento de esta compañía, afirmando que se la "soplan las críticas". "Sobre todo de los retrasados", ha añadido. Osborne ha explicado que su compañía se llama "Española de Televisión", equivocándose en el nombre de esta, "igual que las aceitunas".

"¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?", ha apuntado. "Es una compañía 100% española", ha afirmado, añadiendo que está "orgullosísimo de ser español". "¿Tengo que pedir yo disculpas porque una compañía se llame Española de Televisión?", ha preguntado. Osborne, además, ha contado que la compañía recibe ese nombre "porque hay 200 personas en un call center y todos son españoles".

"No ayuda que él mismo no se sepa el nombre...", comenta María Gómez, tras ver las imágenes. "Él solo sabe que son españoles", indica Nacho García. "Cuidado, igual es que tiene previsto ampliar...", señala Dani Mateo.

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