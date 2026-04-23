Hoy, en el primer programa de 'Servicio Secreto by Chicote', el chef se convierte en espía en un restaurante de Murcia

Chicote despliega una faceta nunca vista en el nuevo programa de laSexta, 'Servicio Secreto': será un agente infiltrado para descubrir qué ocurre en establecimientos que se encuentran en problemas, pero que no saben que están siendo observados, con el fin de intentar reflotarlos. Hoy, ZM Isla del Ciervo, en Murcia.

Alberto Chicote aterriza esta noche en el prime time de laSexta para ponerse al frente de 'Servicio Secreto by Chicote', adaptación del éxito de FOX 'Gordon Ramsay's Secret Service' con el popular chef ante una inédita y secreta misión: se infiltrará como espía para destapar la verdad oculta en restaurantes al borde del colapso con el objetivo de ofrecer una segunda y, en muchos casos, última oportunidad a negocios que necesitan medidas urgentes para sobrevivir.

Alberto Chicote se enfrenta a una nueva misión ¿imposible?

Salvar un negocio de hostelería al borde de la quiebra es, en muchos casos, una misión casi imposible. Más aún cuando los problemas no están a simple vista, sino ocultos tras cocinas donde la suciedad se acumula y los alimentos se deterioran; salas que aparentan normalidad, pero que esconden graves deficiencias; equipos descoordinados marcados por la tensión; o liderazgos que, lejos de impulsar el negocio, lo arrastran hacia el fracaso. Sin embargo, hay un chef dispuesto a aceptar el reto. Y no podía ser otro que Alberto Chicote.

El nuevo programa 'Servicio Secreto by Chicote' desembarca en el prime time de laSexta y, con él, llega a España el formato de infiltración en restaurantes de alto riesgo tras el gran éxito de 'Gordon Ramsay's Secret Service' de FOX. En esta apuesta, Alberto Chicote se enfrentará al desafío más exigente de su trayectoria en televisión, desplegando una faceta nunca vista: la de agente encubierto dispuesto a descubrir qué ocurre cuando nadie mira.

Un reto tan desafiante como novedoso, ya que, por primera vez, Alberto Chicote se infiltrará en restaurantes sin previo aviso, en plena nocturnidad y bajo el anonimato, con el objetivo de destapar la realidad que se esconde tras cada negocio a la deriva. Como en una operación al más alto nivel de confidencialidad, el chef no entrará con su habitual presencia reconocible, sino desde la sombra, apoyado en tecnología avanzada y un equipo de vigilancia que le permitirá analizar cada detalle antes de intervenir.

Ver sin ser visto

Cada misión comenzará con la ayuda de un informante interno: un miembro del equipo cuyo anonimato se mantiene en secreto y que actúa como pieza clave de la investigación. Gracias a este 'topo', Chicote obtiene acceso al restaurante y a su funcionamiento real, mientras el resto del equipo permanece ajeno a la mirada del especializado chef.

Durante sus incursiones nocturnas, y con la ayuda de dispositivos de diagnóstico como luz ultravioleta y otras herramientas de inspección, Chicote recogerá muestras de alimentos y de material de cocina para su análisis en laboratorios profesionales y detectará lo que a simple vista permanece oculto: deficiencias graves de higiene, acumulación de suciedad estructural, alimentos en mal estado o prácticas inadecuadas en la manipulación.

A lo largo de la temporada, estas investigaciones sacarán a la luz realidades tan impactantes como presencia de plagas, alimentos en estado crítico, sistemas de limpieza ineficaces o condiciones sanitarias muy alejadas de los estándares exigibles.

La operación encubierta se completa con un sistema de cámaras ocultas que permite observar el funcionamiento real del restaurante durante el servicio. Además, Chicote contará con un vehículo secreto de vigilancia desde el que analizará, en tiempo real, la dinámica del negocio: la relación entre empleados, la gestión de los tiempos, el trato al cliente o la calidad del producto servido.

A este dispositivo se suman comensales infiltrados, que experimentarán el servicio como clientes reales y aportarán información clave sobre la experiencia gastronómica, desde la sala hasta el plato. Con todas las pruebas reunidas, Chicote estará preparado para dar el siguiente paso: la revelación.

En un momento decisivo, y sin que la mayoría del equipo lo espere, se desvela la presencia de Chicote cuando interrumpe el servicio.

Arranca entonces una intervención que incluye cambios en los procesos, redefinición del concepto gastronómico, reorganización del personal, redecoración del local y una nueva estrategia para relanzar el restaurante.

Chicote se traslada a La Manga del Mar Menor en su primer desafío

En 'Servicio Secreto by Chicote', el popular cocinero y comunicador recorrerá distintos puntos del país con el fin de intervenir en una amplia variedad de negocios: desde bares de barrio y restaurantes familiares hasta locales con trayectoria que han perdido su rumbo en los últimos años y que atraviesan su peor momento.

Para el primer programa de estreno, se desplaza hasta una de las localidades más emblemáticas de Murcia, La Manga del Mar Menor, donde se encuentra 'ZM Isla del Ciervo', un restaurante con más de 25 años de historia, ubicado en un enclave privilegiado frente al mar, pero que hoy navega sin rumbo. Lo que un día fue un local de éxito, hoy sobrevive entre la falta de liderazgo, la ausencia de control y unas instalaciones que no cumplen los mínimos estándares de limpieza.

Su propietario, Miguel, reconoce que el restaurante no pasa por su mejor momento y que ha perdido la capacidad de dirigirlo. Disperso y cada vez más desvinculado, permite que el negocio se deteriore. A su alrededor, un equipo desestructurado: un cocinero sin experiencia previa junto a él, personal de sala sin directrices claras y una rotación constante de empleados que agrava aún más la situación.

Las investigaciones de Chicote le llevarán a descubrir un panorama alarmante: utensilios en condiciones deficientes, zonas de trabajo con una higiene muy por debajo de lo exigible, alimentos en mal estado, excrementos de aves en utensilios de cocina y una acumulación de suciedad en puntos clave. La conclusión es clara: la cocina es un enorme foco de suciedad.

Tras la intervención de 'Servicio Secreto by Chicote', el restaurante afronta una nueva oportunidad. Pero su futuro dependerá del compromiso de su propietario y de la capacidad del equipo para trabajar unido. ¿Será suficiente para salvar un restaurante que lleva demasiado tiempo a la deriva?

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