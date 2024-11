El veterinario Víctor Algra da el visto bueno a las cámaras robot: "Puede ser útil para detectar problemas de comportamiento"

Isabel Fornerpresenta en Zapeando un invento tecnológico que se ha hecho viral: un pequeño robot que se desplaza por toda la casa para vigilar a los gatos. Además, también juega con ellos, ya que se convierte en una pelota y lanza un puntero láser con el que distrae a los felinos.

Tras ver el vídeo sobre cómo funciona, Dani Mateo se ha quedado fascinado y ha asegurado que se lo quiere comprar. Una compra a la que el veterinario Víctor Algra da el visto bueno.

"Aquí me decanto por la utilidad", explica. "La mayor ventaja que veo es esa tranquilidad, esa seguridad que ofrece cuando estamos fuera de casa, porque es una ventana a lo que está pasando en nuestro hogar", agrega el veterinario.

"La podemos poner a patrullar para ver que todo está bien" y asegurarnos de que el cuenco de comida está lleno, al igual que el de agua. "También puede ser útil para detectar problemas de comportamiento que los gatos muestren en nuestra ausencia", apunta Algra.

Sin embargo, no todo son ventajas, y el veterinario comenta que hay una cosa que no le convence: el puntero láser. Según Algra, este puede generar en los felinos un sentimiento de "frustración" por no poder terminar de 'cazar' el objetivo.