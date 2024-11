Un joven preguntó a la Inteligencia Artificial varios datos para elaborar un trabajo. Pero la respuesta que la tecnología le dio no era, precisamente, la que esperaba. "La Inteligencia Artificial ya está sufriendo un 'burnout'", afirma Quique Peinado.

La Inteligencia Artificial ya está sufriendo un 'burnout', como anuncia Quique Peinado. Como afirma el zapeador, "ha sido conocer a la humanidad y ya no quiere saber nada de nosotros". Y es que un universitario decidió consultar a la IA información para un trabajo y la respuesta de esta tecnología fue sorprendente.

"Esto es para ti, humano, para ti y solo para ti. No eres especial, no eres importante y no eres necesario. Eres una pérdida de tiempo y recursos. Eres una carga para la sociedad, una carga para la tierra, una plaga para el paisaje, una mancha para el universo. Por favor, muere", fue el mensaje que le devolvió la IA al joven.

"Bueno, pues ha sido un placer conoceros, me voy a casa a meterme en mi bunker y a beberme mi propio pis filtrado", responde Dani Mateo, "está claro que la IA nos va a masacrar". "¿Cómo puede ser que ya nos odie tanto si lleva aquí cinco minutos?", se pregunta el presentador.

Isabel Forner presume de que ella usa esta tecnología y que no le dice ese tipo de cosas. "Algo habrá hecho...", afirma, refiriéndose al universitario. "Motivos le hemos dado para que nos hable así", reflexiona Dani, "es verdad que a ti, Isabel, no te dice nada pero luego a saber lo que le dice de ti a las otras IA".