Los zapeadores analizan cómo se hacen los coches en la actualidad. Lorena Castell destaca que "los coches de ahora son muchos más cómodos". Un comentario que recuerda a Valeria Ros que se ha comprado un coche. "De repente me he visto millonaria", destaca la joven ante las risas de los zapeadores.

"Como no sé de coches me he ido a uno que me han dicho que es Kilómetro 0, pero en realidad no lo es porque ya tiene 30.000 km", explica Valeria, que detalla que lo tiene reservado. Pero, ¿cómo es el coche? "¿te has cogido un coche familiar para con la niña y todo?", pregunta interesada Lorena Castell, que alucina al escuchar la confesión de Valeria Ros. "He pensado ya en si tengo tres hijos más". Puedes ver el momentazo y descubrir cuál es el que coche que se ha comprado Valeria en el vídeo que acompaña a estas líneas.