Valeria Ros presenta en el plató de Zapeando su conocida sección 'Lo que compras y lo que te llega', donde la zapeadora vasca prueba en directo los productos que ha comprado a través de las redes sociales. En este vídeo se puede ver cómo llega al plató vestida con un 'traje de sauna' para llevar a cabo su plan detox.

"Esta maravilla que llevo puesta es para ver si pierdo 100 gramos en el tiempo que estoy en directo", cuenta Ros, que explica que el traje sirve para sudar mucho. "Ahora mismo tengo agua por abajo", confiesa la zapeadora, que, en un momento dado, afirma que lo está pasando mal: "No sabéis lo mal que lo estoy pasando, ¿os importa que me desnude? es que no puedo más, me voy a caer y no me pagaís tanto". Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.