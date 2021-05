Maya Pixelskaya muestra en Zapeando la divertida aparición de Valeria Ros en 'Pasapalabra', donde la zapeadora dio el canté. Y sí, es que la vasca no dudó en venirse arriba y ponerse a cantar en la pista musical del programa aunque, finalmente, acabara fallando. Incluso, el presentador, Roberto Leal, mandaba un mensaje a Dani Mateo: "Haz sangre de esto, por favor".

"Si me lo pide Roberto Leal, cómo no voy a hacer sangre de tu error", afirma el presentador de Zapeando a su compañera, a quien además escribieron mal su apellido en el rótulo de Pasapalabra: "¿Por qué crees que te hicieron esto?, ¿hay algún ex tuyo en Pasapalabra?".