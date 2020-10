Valeria Ros no se lo puede creer: ¡Mario Casas visita el plató de Zapeando! Sí, el amor platónico de la zapeadora acude al programa para hablar de su última película, 'El practicante'.

Y, como no podía ser de otra manera, Valeria Ros no deja pasar la oportunidad de tirarle los tejos en pleno directo con surrealistas preguntas que dejan sin palabras al actor. Aunque, sin duda, la sorpresa se la lleva la zapeadora con una confesión de Mario que la deja muy nerviosa. "Me has fichado un poquito", destaca Valeria, mientras se tapa con el guion porque le da vergüenza.