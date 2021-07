Los zapeadores charlan en el plató sobre la ventriloquia, una actividad en la que Valeria Ros afirma haberse adentrado desde que es madre. "He empezado con ella desde que soy madre porque no tengo dónde dejar a la niña y me la llevo a los espectáculos", explica la zapeadora, que afirma que cuando llora su hija Federica la saca. Una confesión que sorprende a sus compañeros, que no pueden contener la risa al saber que la usa como un ventrilocuo.

"Es muy complicado que la atención vaya al muñeco, en este caso mi hija, que a mí", destaca Valeria Ros. Por su parte, Lorena Castell defiende a su compañera bromeando sobre la altura de la pequeña: "Ahora mismo tiene la misma estatura que Monchito así que podría ser perfectamente".