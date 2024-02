Taylor Swift acudía a la final de la Super Bowl con unos pantalones cuyo precio asciende a 620 euros, pero Eduardo Navarrete muestra en Zapeando cómo recrearlos de una forma económica. Tras enseñar a los espectadores cómo hacerlo, Valeria Ros se presta a llevarlos en su próximo 'show' y Dani Mateo la reta: "Si te entran esos pantalones, te doy yo los 600 euros".

"Claro que me entran, son elásticos", comenta la zapeadora, y este la anima a probárselos. "Puede que le valgan, retira lo del dinero", avisa Cristina Pedroche al presentador, ante lo que Mateo reflexiona y rebaja la apuesta a 20 euros.

"Creo que acabo de perder dos euros", apunta Dani Mateo antes de dar paso a la de Getxo. Esta aparece con los pantalones en plató y reconoce que le quedan "petadísimos", pero no olvida que ha ganado y se lo recuerda al presentador: "¿Cuánto me debes?". Este le asegura que le enviará un Bizum, ante lo que ella le responde: "Me lo vas a hacer, las apuestas son apuestas".