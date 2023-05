Nada más comenzar Zapeando, Valeria Ros anuncia que tiene una noticia que dar a sus compañeros: "Me he apuntado a la carrera de Psicología", dice para asombro del resto. "Eso es porque le han dicho que lo suyo ya no tiene tratamiento y ya va a empezar a tratarse ella misma", ironiza Dani Mateo, lo que provoca las risas de Cristina Pedroche.

Según explica la humorista, lo hace porque se deja "una pasta en psicólogos: "Así que he dicho lo aprendo yo y me hago psicoanálisis".

"Mucho mejor", espeta Iñaki Urrutia, una opinión que comparte Quique Peinado: "Funciona mucho", asegura, e ironiza con que "de hecho, lo recomiendan".