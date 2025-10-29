Con probióticos
Dani Mateo reacciona al nuevo producto de las Kardashian, en vídeo: "Creo que esto va por 'Ohio'"
Kourtney, la mayor de las hermanas Kardashian, tiene un nuevo producto en su marca de suplementos Lemme. A sus cápsulas y gominolas ha sumado un chupachup para cuidar la zona íntima.
Después de lanzar unos tangas cubiertos de vello púbico artificial, las Kardashian vuelven a ser noticia gracias a un nuevo producto. En esta ocasión, es un producto para mejorar la salud vaginal de Lemme, la marca de Kourtney Kardashian.
El producto es un chupachup que ha llamado 'Lemme Purr'. "Por seis euros, este caramelo con probióticos promete equilibrar el pH y mejorar la salud de tus partes íntimas", explica María Gómez, "lo único es que no sabemos si las instrucciones aclaran por dónde hay que tomar el chupachup para que funcione".
"Entiendo que esto irá por Papua Papua, Nueva Guinea", añada, irónico, Nacho García. "Yo creo que es por Ohio", replica Dani Mateo. "Por Ohio no", replica Maya Pixelskaya, "por 'Delantohio'". "Ah, por Totana", indica Mateo.
Nacho indica que para saber si el chupachup ha funcionado se necesita a otra persona "como mínimo". "O flexibilidad", indica Maya. Miki Nadal, por su parte, aclara que el chupachup es un invento español. "Ahí están las Kardashian pagando impuestos", indica.
