Lorena Castell pregunta a Josie por los looks de invitada de Isabel Preysler, Tamara Falcó y Ana Boyer en la boda de Cristina Reyes, estilista que trabaja con la revista 'Hola'. ¿Son tan perfectos estos looks como afirman lasa revistas? "No", responde tajante el experto en moda, que afirma que "la que mejor va es Isabel Presyler", Sin embargo, Josie afirma que ninguno de esos looks aporta algo.

"Isabel ha confiado su imagen a estilistas", critica el experto en moda, que pide a la famosa que vuelva a confiar en sí misma: "Yo creo que ya le aburre la moda". "Lo de tus hijas no lo voy a comentar", continúa Josie en el plató de Zapeando, donde Dani Mateo afirma que "como el vestido de Tamara" tiene su madre una lámpara. "No me apetece conocer a esta gente, no es aspiracional", insiste el experto en moda, cuyo análisis puedes ver al completo en el vídeo de arriba.