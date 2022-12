Josie visita el plató de Zapeando para analizar los looks de Aitana y Victoria Federica, ¿quién de ellas reinará en 2023? Con 22 años, 229.000 seguidores en Instagram y un nombre larguísimo, Victoria de Marichalar empezó siendo la niña que iba a los toros y ya es un referente en moda. Por el otro lado está Aitana Ocaña, que con 23 años y 3,4 millones de seguidores, ha salido de OT para triunfar en la música pero también marca tendencia en eventos y giras.

"En la moda no me suelo equivocar", destaca el experto en moda, que afirma que "una más allá de los seguidores tiene una política de imagen y otra no". Y es que para él Aitana "tiene un equipo que vela para que tenga un discurso y mensaje claro" y la hija de la infanta Elena "da bandazos según llaman las marcas y se empieza a vestir del que la paga". "El caso de Victoria Federica, las marcas llaman y tiene muchas posibilidades, pero no es un árbol de Navidad, no todo le queda bien", insiste Josie en el vídeo que puedes ver arriba.