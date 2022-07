Valeria Ros muestra en el plató de Zapeando las espectaculares fotografías de Demi Moore de su nueva colección de trajes de baño. En ella, abundan los bikinis de braga alta que tapan barriga. ¿Qué le parece la colección a Josie?

"Es perfecta, tiene un punto retro que te puede parecer que es jara pero no porque hay mucha gente que necesita ir con su corsé a interactuar con el mar", destaca Josie, que desata las risas del plató ante su comentario. Además, el experto en moda afirma que Demi Moore es "un mega icono": "Es la única a la que he echado de menos en el desfile de Balenciaga, no puede estar mejor". Puedes conocer su análisis al completo en el vídeo de arriba.

