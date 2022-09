Paz Padilla estuvo ayer en El Hormiguero, donde dejó todo tipo de momentazos. Entre otros, la mesa de Zapeando rescata la anécdota que la humorista y presentadora compartió y que sucede en un baño de minusválidos: "Qué mala lechen tienen esos baños, porque están los pestillos y el váter está muy lejos de la puerta", comenta.

Padilla recuerda que en aquél momento, cuando estaba sentada en el inodoro haciendo caca, abrieron la puerta: "Pablo, no me dio tiempo más que a bajarme la camiseta", le cuenta a Motos. "Era un tío, y cuando salgo me dice 'Paz Padilla, por lo que veo te has quedado a gusto", recuerda la presentadora, que asegura que "luego me pidió una foto", aunque ella se negó: "una foto después de verte cagando, no".

"Llamadme mal pensado, pero yo creo que el hombre se olió lo que pasaba y se la pidió para hacer tiempo", bromea Miki Nadal en el vídeo sobre estas líneas.