Carlos Latre ha sido uno de los invitados de este jueves de Martínez & Hermanos, el programa que presenta Dani Martínez, y durante su entrevista contó una anécdota que "resulta difícil de creer", comenta Dani Mateo. Y, es que, se fueron él y Xavier Deltell a un restaurante en Valladolid y al comedor tan solo se podía acceder por un pasillo en el que solo cabía una persona.

"Cuando entramos estaba el dueño sentado al lado del pasillo, un señor muy mayor", recordaba el cómico, que explicaba la extraña situación que les sucedió: "Cuando estábamos sentándonos ese señor se muere y se cae tapando la salida. Con lo cual hasta que no levantaran el cadáver o lo saltábamos o no salíamos".

Pero en vez de cerrar el restaurante, lo que hicieron los hijos fue decirles que tenían que comer: "Entonces imaginaos a los hijos llorando mientras nos tomaban nota. No pudimos comer, pero fue un trago interesante". "Está feo no quedarse a comer una vez que te han sacado el fiambre", espeta Iñaki Urrutia, a quien no le gustaría estar en esa situación. Puedes escuchar la anécdota en el vídeo principal de esta noticia.