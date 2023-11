El cantante colombiano Camilo ha visitado El Hormiguero y ha contado durante su entrevista una cómica anécdota que le pasó durante uno de sus conciertos. Y es que, a pesar de ser "famoso para todo el mundo", lo es "para todo el mundo, menos para un empleado de seguridad de uno de sus conciertos", comenta Dani Mateo a sus compañeros de Zapeando.

Según le confesó el artista a Pablo Motos casi le echan de su propio concierto en Estados Unidos: "Como me voy a subir al escenario no dejo que me pongan pulseritas porque luego salgo con eso y es remal", aseguró.

Pero al salir del camerino y dirigirse al baño, le interceptó un agente de seguridad, que "no hablaba ni una palabra en español". Fue entonces cuando le dijo que no podía estar ahí. "Y yo, que soy medio tartamudo y en inglés soy el doble de tartamudo, quería decirle que era el artista, pero no me salió", recordó este momento de angustia, que puedes escuchar cómo terminó para Camilo en el vídeo principal de la noticia.