Supremme de Luxe visita Zapeando para hablar sobre su paso por 'Tu cara me suena'. El artista, que está en cuarta posición en el concurso musical, se estrenó en el programa imitando al cantante Bertín Osborne interpretando el tema 'Tú, solo tú'. "Si yo soy Valeria, yo me voy", le dice Dani sobre su imitación del cantante. "No imitaste a una persona, te convertiste en ella", añade el presentador.

Supremme supo hacer una imitación impresionante del cantante a lo que se sumó una caracterización casi perfecta. Para lograr transformarse en el cantante, el artista tuvo que ver muchas repeticiones de actuaciones de Osborne. "Me ha venido muy bien, hasta para imitar hombres, todos los trucos que me han enseñado los transformistas durante muchísimos años", expone. "Más que copiar tiene que quedarte con lo más característico de la persona", añade.

"Además, Bertín es muy imitable", comenta Supremme. Tras su imitación, comenta que Osborne no se ha puesto en contacto con él para opinar sobre su actuación. Además, explica que mucha gente le preguntó si creía que a Bertín le podía molestar que lo hubiera imitado pero él cree que no.