"Imaginad que os estáis dando un baño en el mar con unos amigos", comienza diciendo Thais Villas para presentar este divertido momento que vive un bañista. Se sumerge para bucear y, cuando sale del agua, tiene un pulpo pegado a la cara al más puro estilo Davy Jones, de 'Piratas del Caribe', tal y como apunta la periodista. "Parece una escena de 'The last of us'", espeta Dani Mateo.

A pesar de los intentos del joven por despegarse del animal,. "Como cuando te besa la tía del pueblo y no te deja en paz", bromea Villas.

Valeria Ros, que se define como "experta en pulpos", señala: "Esto ocurre en aguas tropicales. En el Mediterráneo es peor, lo que se te pega es un italiano".