Esta semana se ha celebrado San Valentín pero, en algunas ocasiones, el amor también se acaba. La reportera Jiaping Ma sale a la calle para saber la relación que tiene la gente con sus ex. ¿Es buena? ¿Mantienen el contacto? ¿Conservan sus regalos?

Jiaping le pregunta primero a una señora qué relación tienen con sus exparejas. Esta le cuenta la buena relación que tiene: "Me llevo bien con todos, me felicitan mi cumpleaños, en Navidad...". La reportera le pregunta también sobre qué ha hecho con sus fotos y, su contestación, sorprende a Jiaping: "Las tengo todas en el mueble del salón, forman parte de mi vida".

A diferencia de esta señora, el resto de viandantes le explican a la reportera que no tienen relación con sus ex. Un chico, con respecto a las fotos, le dice a Jiaping que él las ha borrado ya que no tienen ninguna relación. "También he borrado sus contactos, ¿para qué?". Una chica expone que no tienen ningún tipo de relación. "No me llevo con él pero, con la familia, tengo muy buena relación, cosa que antes no", añade la mujer.