"Vamos con el vídeo adorable del día", anuncia Miki Nadal antes de mostrar el tierno momento que vive un hombre cuando detiene su coche en mitad de la carretera para "rescatar a un gatito abandonado". "Estaba a un lado de la carretera", comenta al hombre protagonista de este vídeo al recogerle, "habría muerto ahí seguro". Sin embargo, y para su sorpresa, al recogerlo salen muchos más gatitos de los matorrales: "Oh, no. ¡Es una camada! No puedo llevaros a todos", se lamentaba al verlos rodeando sus pies.

En el vídeo principal de la noticia, este adorable momento en el que el hombre se ve rodeado por una camada de crías de gatos. Y tú, ¿qué harías si te los encontraras abandonados y en mitad de la carretera?