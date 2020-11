Santi Alverú habla en Zapeando sobre el cambio de costumbres sobre la infidelidad y es que el zapeador afirma que hace años cuando alguien le ponía los cuernos a otra persona lo normal era intentar ocultar, pero la cosa ha cambiado.

"Pero si tú nunca has tenido pareja", afirma Lorena Castell a su compañeros, un divertido 'zasca' con el que el resto de zapeadores no han podido ocultar su risa. Eso sí, Santi Alverú parece que no se lo ha tomado nada mal y es que lejos de enfadarse le ha pedido a Lorena quedar con ella: "Cuando quieras tomar algo, Lorena". Puedes ver la divertida reacción de la zapeadora en el vídeo principal de esta noticia.