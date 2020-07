"Me llamo Irene, tengo casi 11 años y os he visto todos los días de la cuarentena. Me habéis hecho reírme un montón. Cuando hablabais de caca me aburría y cambiaba. Es el único momento en el que Zapeando me aburría".

Este es el mensaje que una espectadora de Zapeando ha enviado a los colaboradores a través de Santi Alverú. Una pequeña a la que el programa le gusta, pero le aburren los temas escatológicos.

Valeria Ros ha sido la única zapeadora que se ha mostrado de acuerdo con ella: "No puedo con lo escatológico, pero a vosotros os encanta".

Antes de mostrarnos esta carta, el aspecto de Santi Alverú se ha convertido en el protagonista de su sección por un momento. Este ha llegado nervioso y ha confesado que cuando está inquiero se toca mucho el pelo.

Precisamente, Valeria Ros le ha lanzado una pregunta, de manera irónica: "¿Te has puesto laca o lo llevas sucio?", a lo que él ha contestado, entre risas: "Lo llevo sucio".

En otro momento de la sección, Valeria Ros ha defendido a Quique Peinado después de que este recibiera la crítica de un espectador. "Es un profesional extraordinario. Cada vez que lee el teleprónter parece que lo dice de memoria".