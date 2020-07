Santi Alverú ha regresado al plató de Zapeando con los mensajes más originales que los internautas dedican a los colaboradores del programa, tanto elogios como críticas.

Pero antes de mostrarnos los comentarios más sonados de las redes sociales, el aspecto físico del zapeador se ha convertido en el protagonista por un momento. Este ha llegado nervioso y ha confesado que cuando está inquiero se toca mucho el pelo.

Además, Santi Alverú ha explicado cuál es su estrategia estética para este verano: "Hacer deporte, comer sano y dejarme el pelo largo para después cortarlo y parecer otra persona".

Precisamente sobre su pelo le ha lanzado una pregunta, de manera irónica, Valeria Ros. "¿Te has puesto laca o lo llevas sucio?", a lo que él ha contestado, entre risas: "Lo llevo sucio".

En otro momento del programa, Valeria Ros ha defendido a Quique Peinado después de que este recibiera la crítica de un espectador. "Es un profesional extraordinario. Cada vez que lee el teleprónter parece que lo dice de memoria".

Además, Santi Alverú ha mostrado el mensaje que ha enviado al programa una niña de 11 años: "Me llamo Irene, tengo casi 11 años y os he visto todos los días de la cuarentena. Me habéis hecho reírme un montón. Cuando hablabais de caca me aburría y cambiaba. Es el único momento en el que Zapeando me aburría".