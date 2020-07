Santi Alverú ha llevado al plató de Zapeando las críticas y los elogios que los espectadores de Zapeando hacen sobre los colaboradores.

Uno de los mensajes ha ido dirigido a Quique Peinado. Y es que, un usuario de Twitter se ha preguntado "por qué nadie dice nada" de este zapeador. "¿Le creéis gracioso? Yo prefiero a todos menos a él", ha señalado.

Tras escuchar estas palabras, Valeria Ros ha optado por defender al zapeador, asegurando que "es un profesional extraordinario". "Cada vez que lee el teleprónter parece que lo dice de memoria", ha añadido.

Por su parte, Miki Nadal ha indicado que "hoy no está y no hay que meterse con él", aunque sí ha destacado, tirando de ironía, que lo me menos le gusta de Quique Peinado es "cuando va a trabajar".

Antes de mostrarnos esta carta, el aspecto de Santi Alverú se ha convertido en el protagonista de su sección por un momento. Este ha llegado nervioso y ha confesado que cuando está inquiero se toca mucho el pelo.

Precisamente, Valeria Ros le ha lanzado una pregunta, de manera irónica: "¿Te has puesto laca o lo llevas sucio?", a lo que él ha contestado, entre risas: "Lo llevo sucio".

Además, Santi Alverú ha mostrado el mensaje que ha enviado al programa una niña de 11 años: "Me llamo Irene, tengo casi 11 años y os he visto todos los días de la cuarentena. Me habéis hecho reírme un montón. Cuando hablabais de caca me aburría y cambiaba. Es el único momento en el que Zapeando me aburría".