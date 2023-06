Cristina Pedroche trae a Zapeando una broma viral que "si sale bien, es muy divertida", comenta. Consiste en pintar unos ojos en los párpados de una persona mientras está durmiendo y es lo que le han hecho a la protagonista de este vídeo.

"La dificultad es máxima", advierte la zapeadora, puesto que el cosquilleo podría despertar a la víctima aunque, en este caso, lo consiguen sin que se dé cuenta. Así, cada vez que pestañea o baja la mirada, la broma "gana muchísimo", asegura.

"Parece un personaje de una película de terror japonesa", apunta la de Vallecas, y Dani Mateo comenta que no se lo cree: "Me parece 'fake'". El presentador explica que el párpado es una zona muy sensible y es muy difícil no notarlo.