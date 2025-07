La astronauta Sara García, a las chicas que dudan sobre ser científicas: "Soy la primera que comete errores, la cosa es que no te frenen"

"Nunca he permitido que mis circunstancias me limitasen, ni ser mujer, ni ser la primera universitaria de mi familia, nada de eso me va a frenar", afirmaba la astronauta Sara García Alonso en esta entrevista de Thais Villas.

Thais Villas entrevistaba a Sara García Alonso, la primera astronauta española, que en el vídeo sobre estas líneas admitía que "me sigue pareciendo un poco fantasía" haber sido la elegida de entre 23.000 candidatos.

De momento, Sara es astronauta de reserva, si bien la mera posibilidad de participar en una próxima misión espacial "ya es un sueño". En este sentido, explicaba que su condición de reserva "no es un banquillo", sino que se trata de formar parte de misiones de corta duración, en su mayoría promovidas por las agencias espaciales nacionales.

Preguntada por Thais sobre si le avisan con tiempo, comentaba con humor que "un añito necesito para estudiar y aprender todo lo que tengo que aprender, al menos que me dejen ese margen".

La formación que reciben en Colonia, según Sara, es "el entrenamiento más variado que te puedas imaginar", desde ingeniería a matemáticas o física. Además, hay entrenamientos físicos de supervivencia tanto en el frío como en el agua. También tienen "vuelos en parábola", en los que practican actividades donde se simula la gravedad cero de la Estación Espacial Internacional.

Sara desvelaba que también para ellos hay medicación contra el mareo, porque "a todo el mundo, por muy fuerte que se crea, le pasa".

En su caso, señala que de niña no tenía claro en qué especializarse, en parte porque "no tenía ejemplos ni referentes" que le explicaran a qué se dedica un científico. En sus charlas con los jóvenes, nota inseguridad "especialmente en las chicas", por lo que consideraba que es importante "que se atrevan a intentarlo" y concienciarse de que "cometer errores no es fracasar, es parte del aprendizaje".

"Yo soy la primera que comete muchos errores, pero la cosa es que no te frenen", comentaba la astronauta, que aseguraba que "nunca he permitido que mis circunstancias me limitasen, ni ser mujer, ni venir de una ciudad pequeña, ni ser la primera universitaria de mi familia, ni venir de una familia humilde, nada de eso me va a frenar".

