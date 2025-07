María Galiana celebra el "tono de igualdad" en el cine actual: "He tenido muchos papeles, pero oscilaba entre asistenta y dueña de burdel"

En su sección 'Mujer tenía que ser', Sandra Sabatés entrevistaba a María Galiana, que a sus 90 años sigue trabajando y haciendo giras teatrales. "Yo soy de las de mucha vitalidad", comentaba la actriz, que se definía como una persona "de aguante".

En este sentido, explicaba que "llevo años que vivo con el dolor" de la artritis, pero que "lo mando a tomar viento, porque si no no puedo hacer lo que me gusta, que es trabajar".

Durante sus años de profesora de instituto, aseguraba que lo que más le gustaba era comunicar. Sobre la situación actual de la educación, consideraba que estaba "de capa caída" la formación intelectual de los estudiantes, "que aprendan a pensar".

En los años 50 también participó en grupos de teatro universitario. Recuerda que eran tiempos "de mucha censura", hasta el punto de que "nos han prohibido una función cuando estaba todo preparado".

"He llegado a la conclusión de lo que me gusta es actuar", comentaba Galiana, que no hace distinciones entre el teatro, la televisión o el cine y defiende que "los actores deberíamos tener todas las posibilidades y servir para todo".

También celebra que "haya un tono de igualdad" en el cine con la irrupción de nuevas y jóvenes realizadoras y explica que "durante mucho tiempo, las mujeres estábamos alienadas del cine, entre otras cosas porque estábamos alienadas de la sociedad". En su caso, señalaba que había hecho muchos papeles secundarios, "pero he oscilado entre asistenta y dueña de burdel" porque, apunta con humor, "he tenido pinta de maruja siempre".

Su personaje más icónico es el Herminia en 'Cuéntame', un papel con el que comparte "muy pocas cosas", pero entre ellas que "no sé decir que no", algo que considera que "no es bueno". También dedicó unas bonitas palabras a su marido, del que "un íntimo amigo me decía: 'Qué pena que se haya muerto Rafael, porque era la persona que más disfrutaba con tus éxitos".

Galiana, que se convirtió en actriz de primera línea tras su jubilación como profesora, afirmaba que "es una barbaridad decir 'yo no puedo'" y animaba a vencer los miedos: "Con la vejez tienes que pensar 'voy a inventar algo para no caerme'". En su caso, seguir en activo "supone vivir, no haber renunciado a las cosas de la vida". Su deseo a sus 90 recién cumplidos tiene claro que es "llegar a los 100".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.