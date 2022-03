Josie vuelve al plató de Zapeando para deleitar a los colaboradores con sus conocimientos sobre moda.

Sin embargo, un complemento causa sorpresa entre los zapeadores y el diseñador mantiene un 'rifirrafe' con ellos para defender su tocado con plumas.

"Yo ya no quiero pelo. La moda no la he inventado yo, mi amor", le dice a Dani Mateo después de que este se muestre sorprendido.

"Llevo 9 años explicando conceptos de moda. El público lo entiende mejor que vosotros", insiste el diseñador ante los comentarios del presentador, Miki Nadal, Lorena Castell, Cristina Pedroche y Quique Peinado.