Renata Zanchi ha mostrado en Zapeando los videoclips más perturbadores que, a su vez, son hipnóticos. "Son tan raros que no puedes dejar de mirar, es como cuando vas al zoo y un mono se toca", ha comentado Dani Mateo, tras lo que la zapeadora ha dado paso al "inquietante" videoclip de la canción 'Drinkin boys' de Dj Ozma. "Tiene momentos muy mágicos", ha expresado Quique Peinado.

Zanchi también ha querido destacar un vídeo de un tema del artista Sandu Ciorba, así como el videoclip de 'Break it up', de Carl Lewis, realizado en 1986. En lo referente al de Sandu Ciorba, Marta Torné ha dicho que cree que es "el mejor vídeo" que ha visto este año, mientras que sobre las imágenes del videoclip de Carl Lewis ha subrayado que "no son turbias, pero tienen algo raro que no encaja".