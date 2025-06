La reflexión de Arun Mansukhani sobre la indignación en las relaciones familiares tóxicas: "Es adictiva y te hace más tonto"

Hoy el psicólogo Arun Mansukhani habla hoy de las relaciones familiares tóxicas, en las que los conflictos se abordan de forma destructiva, ya sea con gritos o silencio.

Pero ¿cómo podemos saber que estamos en una relación familiar tóxica? Arun explica que una primera señal sería "si es Nochebuena y no te apetece ir a ver a la gente", además de si hay "muchas emociones negativas asociadas a la relación con ellos" o si "puedes ir, pero no te puedes mostrar".

Sin embargo, el psicólogo se centra en el hecho de "hasta qué punto estoy yo colaborando en que la relación sea tóxica". En este sentido, señala que "todo el mundo piensa que los tóxicos son los demás", cuando en realidad nosotros mismos nos podemos convertir en "psicopatillas".

El experto da cuatro variables para identificar esto, como "si pienso que llevo la razón siempre", "si me enfado muy fácilmente", "si ante la mínima discrepancia me alejo y de esto no se habla" o la indignación.

Sobre esto último, apunta que está "disparada" en nuestra sociedad, donde hay gente que "está perpetuamente en la indignación cuando los demás no están de acuerdo con ellos". También explica que es "adictiva", pues "cuanta más indignación expresas, te vuelves más adicto", además de "más tonto".