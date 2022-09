Boticaria García acude al plató de Zapeando para descubrirnos la obsolescencia de algunos productos, como es el caso de las cuchillas. "¿Cada cuánto tiempo hay que cambiarlas?", pregunta Miki Nadal a la experta en farmacia, que le aconseja desecharlas entre los "5 y 10 usos". "¡Pero bueno, Son unos gastos que no me puedo permitir!", espeta Dani Mateo.

El motivo por el que las cuchillas tienen una vida muy corta es porque el "roce hace el desgaste" y esto "puede acabar dañando la piel". Y, es que, aunque no haga herida al pasarlas, pueden pasar cosas "no deseables que a simple vista no se aprecian, como que un filo de la cuchilla esté dañado y genere inflamación alrededor del folículo".

Además, en este vídeo, Boticaria García explica qué se puede hacer para alargar la vida útil de la cuchilla y qué signos nos indican que es hora de tirarla.