Son muchas las técnicas que se han inventado a lo largo de los años para ayudar a los fumadores a dejar de serlo. Hace unos meses aparecía un nuevo fármaco para dejar de fumar, pero no es el único, pues ha llegado otro para conseguirlo en 25 días. Se llama Recigarum y, según explica Boticaria García, está financiado por la Seguridad Social.

La experta aclara que para tomarlo es necesaria la prescripción médica, pero para ello, se deben cumplir una serie de requisitos. Solo podrán acceder a la receta de este medicamento aquellas personas que fumen un mínimo de 10 cigarrillos al día, así como los que tengan un alto grado de dependencia física, con una puntuación mayor a siete en el test de Fagerström.

Sin embargo, no se recomienda a personas mayores de 65 años, pues esta explica que "no se ha investigado lo suficiente" su eficacia en este tramo de edad. Además, indica que solo se puede producir un único abandono del fármaco al año, de manera que si se recae, no se se podrá optar a su financiación hasta el siguiente año.