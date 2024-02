Lola Índigo protagoniza sobre el escenario del Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga un momento que ya es viral. La cantante daba un concierto con motivo de la presentación de la Copa del Rey de baloncesto y pronunciaba una frase a la que segundos después le encontraba un doble sentido.

"Me han dicho un montón de veces, ¿por qué no haces el saque de honor?", contaba, y continuaba explicando la razón por la que no lo hacía sin darse cuenta de que sus palabras podían interpretarse de otra manera.

Segundos más tarde, se da cuenta y su cara de asombro lo dice todo. Esta se lleva las manos a la cara y le entra la risa. "No era eso lo que quería decir", aclaraba. Puedes verlo en el vídeo principal de la noticia.