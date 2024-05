Nacho Gómez Hermosura visita el plató de Zapeando para hablar de Eurovisión, que se celebra este sábado en Malmo y para el que España ha apostado por Nebulossa y su canción 'Zorra'. "¿Cómo va a quedar?", pregunta Valeria Ros al experto, quien asegura que le "encantaría equivocarme porque son un encanto, pero desgraciadamente nos espera un 'eurodrama'".

"No porque nos tengan manía", defiende, sino porque para triunfar en el festival lo ideal es llevar un "temazo", "pero cuando no lo llevas se abren varios factores para que se gasten un euro en votarnos". "Y desgraciadamente no cumplimos ninguno de ellos", opina, ya que, según él, no contamos con "el factor humor", como sí tenía "Chikilicuatre". "Es una canción simpática, pero no te quedas con esa", defiende el experto.

Por otro lado, el "mensaje que da zorra es guay, pero es en español y no la entiende; por lo que también perdemos el mensaje". Tampoco cumplimos con el factor "vozarrón". "Una canción floja, pero con vozarrón suma puntos", explica Nacho Gómez Hermosura, quien opina que eso "tampoco lo tenemos".

Por lo tanto "es muy difícil que una persona sin ningún vínculo con España se gaste un pavo en votarnos". "Confiemos en el turismo", comenta Miki Nadal.