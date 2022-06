Jorge Fernández conecta, en directo, con Zapeando después de hacer historia. Y, es que, se ha convertido en Jorge Fernández se convierte en el español de mayor edad que protagoniza la portada de Men's Health, ¿cuál es su truco? "¿Cuánto tiempo has tardado en ponerte así de cachas?", es la primera pregunta que le formula Lorena Castell nada más verle. "No es una cuestión de tiempo", responde él, para asegurar que este es su estado habitual porque le gusta entrenar.

Aunque sí reconoce haber tenido "dos patologías" complicadas con las que pasó "unos años bastante jodidillos". La primera de ella fue el Síndrome de Lyme, provocado a raíz de una picadura de garrapata, que se le cronificó y estuvo tres años sin identificar lo que le sucedía: "Me quitó doce kilos, salud, estilo de vida y alegría", confiesa en esta entrevista. A esto se sumó una "intoxicación por mercurio" y la combinación de ambas le supuso no poder hacer deporte: "Me dolían las articulaciones".

En el vídeo principal de la entrevista puedes ver la entrevista de Jorge Fernández al completo.