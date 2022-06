Jorge Fernández ha sido, de nuevo, portada de la revista Men's Health. Pero, en esta ocasión, su pose ha sido "histórica", como bien describe Lorena Castell, porque se ha convertido en el español de mayor edad que ha protagonizado la portada de esta conocida revista: "Ahí donde le veis tiene 50 añazos", comenta.

¿Pero cómo se ha preparado para aparecer en ella? "No he hecho nada para llegar a esa portada", asegura el presentador de La Ruleta de la Suerte en esta entrevista para Zapeando, solo seguir su estilo habitual de vida: "Me gusta entrenar, andar en bicicleta, el windsurf, … Pero no he comido diferente". También reconoce "no tener una dieta, ni unas horas para ir al gimnasio, ni un plan de entrenamiento", sino que su truco está en disfrutar de lo que hace. Puedes ver su entrevista al completo, en la que confiesa sus secretos para aparecer más fuerte en las fotos y cuál es su estilo de vida que le ha permitido hacer esta espectacular portada, en el vídeo principal de la noticia.